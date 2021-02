Maddalena Corvaglia, la routine di bellezza che non può mancare, splendida – FOTO

Maddalena Corvaglia, i consigli ai followers per mantenere una pelle giovane e luminosa: lo scatto ha fatto impazzire tutti

L’ex velina di “Striscia la notizia”, che ha di recente compiuto 41 anni, non sembra affatto manifestare i segni dell’età, come invece accade per molte sue colleghe. Maddalena Corvaglia, che sui social non perde occasione di sfoggiare la propria sensualità, riesce ancora a stendere gli utenti con il suo fisico e le curve prosperose. Occhi di ghiaccio e sorriso che conquista, la Corvaglia vanta di un seguito pari a 1,2 milioni di followers, che la inondano quotidianamente di lusinghe e complimenti. Proprio a loro, Maddalena ha deciso di svelare i segreti della propria bellezza senza tempo: ecco la beauty routine che non manca mai nelle sue giornate.

Maddalena Corvaglia, la routine di bellezza per una pelle luminosa

“Se la mente è ben coltivata e il cuore ben disposto, nessuno si interesserà mai del vostro aspetto esteriore“, scrive Maddalena Corvaglia nella didascalia del suo ultimo post. La frase appare però in contrasto con lo scatto stesso, in cui l’ex velina mostra ai followers tutti gli strumenti per una perfetta beauty routine. Come si intuisce, la Corvaglia preferisce “prevenire anziché curare”, e la cura della pelle è per lei un dettaglio fondamentale.

La modella, per mantenere un incarnato luminoso ed omogeneo, che non lasci spazio a rughe, adopera una serie di creme della linea “Herbalife”. La Corvaglia, tuttavia, ha ribadito ai fan di non curare la pelle esclusivamente dall’esterno, ma anche dall’interno. Per questo motivo, assume quotidianamente un integratore alimentare.

I risultati della sua routine di bellezza sono ben evidenti. Maddalena, splendida anche a 41 anni, viene lodata dai followers per l’indiscutibile fascino. “La bellezza in persona“, “Sei splendida“, si legge sotto al post.