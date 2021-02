Manila Nazzaro e la rivelazione ai Soliti Ignoti: “Ora mi prenderete in giro”. L’ex Miss Italia è stata ospite del programma di Amadeus e ha raccontato un suo segreto

Manila Nazzaro è stata ospite del programma I Soliti Ignoti, che va in onda tutte le sere su Rai Uno ed è condotto dal nostro caro Amadeus. Durante la puntata di giovedì 4 febbraio è toccato ad Alessandra Mussolini indagare su chi si nasconde dietro le otto identità, e tra queste ce n’era una molto nota al nostro pubblico.

Manila Nazzaro rivela il suo segreto ai Soliti Ignoti

Stiamo parlando di Manila Nazzaro, la ex Miss Italia, che come gli altri otto concorrenti aveva un suo segreto. “La cosa che stai per dire non l’hai mai detta a nessuno. Che cosa?” le ha chiesto Amadeus verso la fine del gioco. E qui è stato svelato finalmente il segreto: “Non l’avrei voluto dire perché sarò presa in giro per il resto dei miei giorni. I capelli rossi mi fanno impazzire” ha rivelato, raccontando poi che li ha sempre voluti ma non ha mai avuto il coraggio di tingerseli.

Sia il conduttore che la stessa Alessandra pensavano che avesse un segreto più piccante, considerato l’imbarazzo con cui lo ha rivelato. Successivamente, finito il gioco, Manila si è fatta portavoce di una raccolta fondi a sostegno della lotta contro i tumori che colpiscono i bambini.