Melissa Satta serie di FOTO mozzafiato, tutta scosciata: che meraviglia

Melissa Satta sempre più incantevole sui social network: la showgirl ha postato una serie di foto in cui indossa un vestito spettacolare con gambe in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta è sicuramente una delle showgirl più amate e seguite dal pubblico italiano. La nativa di Boston è stata per diversi anni una delle Veline del noto programma satirico di canale 5 ‘Striscia la notizia’. Nella sua carriera, la classe 1987 è stata testimonial per brand di caratura internazionale, ha preso parte ad alcune fiction di successo ed è stata per ben 5 anni uno dei volti del seguitissimo programma ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’.

Melissa ha un grosso seguito anche sui social network: la 34enne ama condividere contenuti sui social network in cui mette in mostra la sua bellezza infinita e le sue curve esplosive. La satta, poco fa, ha incantato il mondo del web postando una foto meravigliosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Selvaggia Roma lo spacco della sua scollatura è illegale – FOTO

Melissa Satta, serie fenomenale di scatti: gambe strepitose in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE -> Mavina Graziani, illuminata dal sole della capitale è “immensa” – FOTO

Melissa Satta, anche oggi, ha illuminato il mondo dei social network pubblicando una serie pazzesca di scatti. La showgirl indossa un vestito strepitoso con spacco vertiginoso: le sue gambe da favola sono ben visibili e lasciano i fan a bocca aperta. La sua bellezza è decisamente illimitata.

Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già raccolto 58mila cuoricini e numerosi commenti. “Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua“, ha scritto nella didascalia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La Satta, qualche giorno fa, ha letteralmente mandato in tilt il mondo dei social network condividendo un video da cardiopalma in cui indossava un intimo sexy con fondoschiena da urlo in primissimo piano.