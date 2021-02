Pamela Prati osa e si mostra in tutta la sua proverbiale bellezza. Lo scatto allo specchio è un mix di stile, eleganza e sensualità

Passano gli anni ma Pamela Prati rimane una donna dal fascino inestimabile. Una panterona che non va in pensione, anzi. Più passa il tempo e più pare riscoprire una bellezza che non conosce paragoni. Il fisico è quello di sempre, scolpito e statuario e nonostante i 62 anni di età non arretra di un millimetro.

Ce lo dimostra su Instagram attraverso il quale ogni tanto ci concede qualche scatto più intimo, quello che tutti vorrebbero vedere, notte e giorno. Quasi 300 mila i fan sul social dell’immagine e tante belle foto che dimostrano come lei abbia ancora tanto da dire e raccontare.

Indelebili sono per tutti i ricordi di Pamela come primadonna del Bagaglino grazie a Pier Francesco Pingitore che l’ha notata e l’ha voluta nei suoi spettacoli teatrali e televisivi. E dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, il Prati Gate e il caso del fantasma di Mark Caltagirone, la showgirl si dice pronta a rientrare nella casa di Cinecittà per mostrare il vero volto di Pamela.

Pamela Prati osa: un’apoteosi che paralizza

E nell’attesa di rivedere Pamela Prati, forse un giorno nella casa più spiata d’Italia, i fan che non l’hanno mai abbandonata, si accontentano, si fa per dire, di vederla sui social. Ogni volta è uno spettacolo pazzesco e l’ultima foto lascia davvero senza fiato.

La showgirl osa e mette tutti ko. Si mostra in lingerie, in un total black da far girare la testa. Body aderente nero, autoreggenti in pizzo, tacchi e una vestaglia di raso che cade sulle braccia. Impareggiabile, stile, eleganza e sensualità senza nemmeno un pizzo di volgarità.

Una lezione di come una donna può far sognare senza per forza mettere in mostra per forza tutto. Si guarda allo specchio Pamela Prati, ci mostra la sua fluente chioma e nasconde il suo viso. Un’apoteosi che non ha paragoni, la regina della seduzione.