Pericolo WhatsApp: in rete le versioni farlocche. Come smascherarle?

WhatsApp nel corso degli ultimi anni è diventata l’applicazione di messaggistica più utilizzata. Disponibile sia per Android che per i sistemi IOS (Apple), grazie alle sue numerose funzioni permette di collegarsi con gli utenti di tutto il mondo. Applicazione che si è resa utilissima soprattutto durante i mesi di lockdown. Tuttavia, qualcuno avrebbe riscontrato delle anomalie: secondo quanto si apprende infatti, ci sarebbe una versione farlocca di WhatsApp. Precisamente, le lamentele provengono dai possessori di iPhone i quali hanno riscontrato una versione ambigua. Una proposta che non avrebbe nulla a che vedere con la famosa app.

WhatsApp, in cosa consiste la finta versione

Appurato quindi che in rete esiste questa versione fittizia di WhatsApp, vediamo nel dettaglio in cosa consiste e perché stare attenti. Secondo ricerche condotte dagli esperti del settore, dietro quell’applicazione vi sarebbe un set di istruzioni idoneo a trasmettere i dati sensibili nascosti. Un modo per smascherarlo consiste nel tenere in considerazione il fatto che non sia reperibile negli appositi store ma tramite un link. Un pericolo questo che viene scampato da chi ha i sistemi IOS in quanto non consente scaricare al di fuori dello store, ma potrebbe costituire una minaccia per i dispositivi Android. Gli esperti stanno ancora lavorando sul caso per comprendere il tipo di minaccia e come difendersi. Quello che però è certo è che cliccando su questo link, gli hacker che hanno ideato questo attacco riescono a cogliere le informazioni sensibili – come già accennato – del telefono.

Un pericolo che potrebbe costituire una minaccia soprattutto per le persone che hanno meno dimestichezza con gli smartphone.