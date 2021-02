Sabrina Salerno, posa da sogno sulla sedia: bellezza e sensualità – FOTO

Sabrina Salerno ha regalato una nuova fotografia ai suoi innumerevoli followers: la cantante è sempre più bella ed esplosiva.

Sabrina Salerno è una vera e propria star sui social network: la cantante è particolarmente seguita su Instagram. Il suo account, infatti, vanta ben 765mila followers. La nativa di Genova, dopo più di trent’anni dai suoi esordi in cui mise in mostra le sue forme esplosiva, è ancora in splendida forma.

La classe 1968 è dotata di un fisico strepitoso e le sue curve fanno letteralmente impazzire i ‘seguaci’. La Salerno, anche oggi, ha voluto fare un regalo ai suoi fan condividendo in rete una foto da applausi. La posa sulla sedia è davvero particolare: se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

