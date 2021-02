Uno dei ballerini storici di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, ufficializza una decisione presa insieme alla fidanzata Tania Bambaci

Samuel Peron e la fidanzata Tania Bambaci sono pronti a fare il grande passo, lo annuncia lui in un’intervista al settimanale Nuovo. Ballerino storico di Ballando con le Stelle, Samuel è attualmente impegnato nella trasmissione Buongiorno Benessere, nella quale cura una rubrica personale. Il pubblico non lo ha potuto seguire nella scorsa edizione di Ballando poiché fu costretto all’isolamento dopo essere risultato positivo al Covid. Oggi sta bene e parla dei suoi progetti futuri, lavorativi e non. A proposito della sua vita sentimentale ha ufficializzato una decisione presa insieme alla sua compagna.

Samuel Peron si sposa e pensa ad allargare la famiglia

Nell’intervista rilasciata a Nuovo le sue parole non lasciano spazio a dubbi. “Sì, mi sposo con Tania“, ha dichiarato Peron, che ammette di aver voglia di diventare presto padre. A questo proposito sembra che la coppia si sia già messa al lavoro. “Se si aspetta il momento giusto potrebbe non arrivare mai“, sottolinea.

Samuel e Tania stanno insieme da circa sette anni e convivono a Roma. Lei, attrice e modella 30enne, è originaria della Sicilia ed è proprio lì che avrebbero intenzione di sposarsi questa estate se l’emergenza sanitaria lo permetterà. Durante l’intervista il ballerino ha sottolineato quanto sia complicato per due persone abituate a viaggiare e lavorare molto, passare così tanto tempo in casa. Se il primo lockdown lo hanno vissuto piuttosto sereni, negli ultimi mesi l’insofferenza si è invece fatta più sentire. Non sono mancate discussioni, ma nulla che potesse mettere seriamente a rischio la loro relazione.

La coppia è più affiatata che mai ed è giunta a un sbocco importante, quello che li porterà a incoronare il loro amore nell’attesa di poter allargare presto la famiglia.