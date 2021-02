Sanremo 2021, Giovanna Civitillo al timone di PrimaFestival

Giovanna Civitillo sarà alla conduzione di PrimaFestival, il programma che ha l’importante compito di accompagnare i telespettatori verso lo spettacolo di Sanremo 2021

Si sono finalmente sciolti i dubbi sulla conduzione di PrimaFestival, l’anteprima di Sanremo che accoglie e traghetta il pubblico verso la kermesse immediatamente dopo il Tg1. Nel cast sarà presente anche Giovanna Civitillo, moglie del conduttore Amadeus, che sarà affiancata da Giovanni Vernia di Rds e Valeria Graci, speaker di Rtl 102.5. L’anno scorso l’anteprima sanremese era stata affidata ai simpatici Gigi e Ross in compagnia di Ema Stokholma di RadioRai che con delle irriverenti incursioni nei camerini degli artisti hanno sollevato anche qualche polemica. Nella precedente edizione Giovanna aveva scelto di interpretare semplicemente un ruolo da “first lady” accontentandosi di applaudire il marito dalla platea. Questa volta invece ha deciso di mettersi in gioco direttamente rifiutando la proposta di seguire Sanremo nella veste di inviata de “La vita in diretta“.

Giovanna Civitillo e Amadeus insieme anche a Sanremo 2021

Continua il sodalizio non solo privato tra Giovanna Civitillo e Amadeus. La coppia infatti vive ormai da anni una fantastica storia d’amore iniziata nel 2003 sotto i riflettori de L’eredità condotta proprio dal presentatore di Ravenna. Giovanna faceva parte del corpo di ballo del fortunato gioco a quiz di Rai 1 e incantava il pubblico grazie al suo talento e alla sua prorompente bellezza. Dalla loro unione è nato anche nel gennaio del 2009 il figlio Josè Alberto. Nello stesso anno Giovanna e Amadeus si sono sposati con rito civile per poi celebrare un matrimonio religioso 10 anni dopo.

Nel corso della scorsa edizione del Festival di Sanremo Giovanna è sempre apparsa al fianco del marito supportandolo anche negli inevitabili momenti difficili che un impegno di tale importanza porta con sé. Insieme anche quest’anno affronteranno la complicata sfida di creare un Sanremo capace di creare emozioni nel pubblico nonostante il Covid.