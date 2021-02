Un posto al Sole anticipazioni 5 febbraio: i sospetti di Franco su Nunzio. Il ragazzo è tornato a Napoli dopo tanti anni ma le sue intenzioni cominciano ad insospettire la famiglia

Serena, quando Filippo è stato rapito, ha trovato conforto tra le braccia di Lara. La compagna di suo suocero è stata molto brava a starle vicino e a darle forza, nonostante si conoscessero a malapena. Questa esperienza le ha avvicinate tanto e con il passare dei giorni le due sembrano cominciare a diventare amiche: cosa succederà?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Franco e i suoi dubbi su Nunzio

Per Salvatore è giunto il momento di capire cosa sta nascondendo il suo fidanzato Bruno. Dopo l’ennesima volta che gli ha dato buca, non ha più intenzione di chiudere gli occhi sui suoi dubbi e andare fino in fondo. Intanto il comportamento ambiguo di Nunzio fa insospettire ancora di più Franco che ha intenzione di vederci chiaro e capire perché suo figlio sia tornato a Napoli dopo così tanto tempo. Cosa sta succedendo? Si è immischiato in qualche casino?

Mentre Lara organizza la sua vendetta contro Luciana, Patrizio dovrà familiarizzare con il suo nuovo vicino. Samuel infatti ha deciso di trasferirsi nel seminterrato accanto a quello dei due ragazzi che al momento non provano una simpatia particolare nei suoi confronti.