Muore a 9 anni per il Covid. Scatta la raccolta fondi per il funerale

Negli Stati Uniti, Makenzie, bambina di 9 anni muore per il Covid, ad appena tre giorni dalla diagnosi. La famiglia è sotto shock e scatta la raccolta fondi per le spese del funerale

La morte della piccola Makenzie Gongora è stato un fulmine a ciel sereno. Aveva appena 9 anni la bambina originaria di San Antonio in Texas, che in tre giorni dalla diagnosi è scomparsa per aver contratto il Covid-19.

Secondo la testimonianza della zia, Victoria Southworth, Makenzie venerdì era tornata a casa dopo essersi sentita male a scuola. “Ha detto a sua madre che era molto stanca – ha detto la zia – e che le faceva male lo stomaco”. Poi il tampone e la diagnosi più temuta: infezione da coronavirus. “Ci hanno detto che nei bambini il Covid è come un’influenza – racconta la zia – un malessere passeggero, così i genitori hanno fatto in modo di lasciarla riposare”.

Ma durante il fine settimana Makenzie ha cominciato ad avvertire sintomi sempre più forti, fra cui mal di testa e vomito. Secondo la famiglia i suoi sintomi andavano e venivano, e alla fine la bambina è morta nel sonno martedì notte, proprio nel giorno del compleanno di suo padre, un ufficiale dell’esercito nel corpo della Guardia nazionale.

Muore a 9 anni per il Covid: lo shock della famiglia e la raccolta fondi per il funerale

Makenzie frequentava la quarta elementare nella Northside ISD, la scuola del quartiere. Era una bambina in salute e vivace che amava dipingere e fare lavoretti di artigianato, guardare i film della Disney e giocare con la sorellina più piccola.

A seguito della sua scomparsa, tutta la comunità si è stretta intorno alla sua famiglia. È stata aperta una campagna per la raccolta fondi online per le spese dei funerali e sono stati raccolti più di 36mila dollari. “Apprezziamo l’amore e il sostegno di tutti – ha dichiarato la zia di Makenzie – Non vorremmo essere in questa posizione. Ma purtroppo è successo”.

La famiglia Gongora al momento è ancora in isolamento in quarantena. In questi giorni si attende l’esito dell’autopsia per confermare la causa della morte della bambina; dopodiché ci saranno i funerali a Fort Sam Houston.