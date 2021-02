Agghiacciante ritrovamento in un distributore di benzina: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamane in un distributore di benzina sulla provinciale 17 a Almisano di Lonigo, in provincia di Vicenza.

Choc questa mattina in un distributore di carburanti, sito sulla provinciale 17 nel territorio di Almisano di Lonigo, in provincia di Vicenza. Un automobilista, fermatosi per fare rifornimento, ha ritrovato il corpo di un uomo che giaceva nel piazzale. Lanciato immediatamente l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto all’identificazione e hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Vicenza, ritrovato il cadavere di un uomo in un distributore: i carabinieri indagano per omicidio stradale

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, venerdì 5 febbraio, nel piazzale di un distributore di benzina, sito lungo la strada provinciale 17 nel territorio di Almisano, frazione del comune di Lonigo, in provincia di Vicenza. A fare la drammatica scoperta, come riporta la redazione di Fanpage, un automobilista che, fermatosi per fare rifornimento, ha notato il corpo ed ha chiamato subito le forze dell’ordine ed i soccorsi.

Presso il rifornimento, in pochi minuti, è arrivata l’equipe medica del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Insieme ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso e le operazioni di identificazione. Il corpo apparterrebbe ad un 57enne residente a Sarego (Vicenza). I militari hanno poi ritrovato l’auto dell’uomo che era parcheggiata nel piazzale.

Secondo quanto sarebbe emerso sino ad ora, riporta Fanpage, la vittima si trovava nel piazzale quando sarebbe stato travolto da un veicolo in transito, forse un tir.

Al vaglio dei militari vi sono i filmati delle telecamere di sorveglianza del distributore che potranno risultare utili per ricostruire la vicenda. I militari, secondo quanto appreso da Fanpage, i carabinieri starebbero indagando per omicidio stradale ed omissione di soccorso.