Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori vivono in una splendida casa. Un’immensa villa al pari di una reggia.

Nella Brianza, a Campesono di Galbiati, si trova l’abitazione di Adriano Celentano e della moglie Claudia Mori. Un’immensa dimora le cui dimensioni si estendono lungo tutta l’area collinare in cui è situata. Una casa che sembra quasi una reggia tanto da stupire i fan del cantante.

Da sempre Celentano è un personaggio irriverente distintosi per il suo carattere e il suo talento. Insieme alla moglie Claudia vive nella villa da cui si accede tramite un grande cancello. Per giunge all’abitazione è necessario percorrere un percorso costellato da alberi. Immersa nel verde, la casa non è circondata da nulla proprio per garantire la massima privacy alla coppia. Nell’ampio giardino è presente una piscina e un campo da tennis.

Lo stile scelto da Adriano e Claudia per la casa è rustico. Il colonnato, dai toni del bianco, all’ingresso dona tuttavia un tocco di eleganza all’abitazione. Dell’interno non si sa quasi nulla.

Adriano Celentano e la moglie: immersi nel verde non esco mai di casa

82 anni, il cantante è noto per la sua riservatezza. Stessa cosa per la sua compagna che ha 75 anni. Questo, unito alla loro passione per la natura, gli ha spinti a scegliere una struttura isolata immersa tra gli alberi. Il cantante ha raccontato che a causa dell’emergenza sanitaria passa quasi tutto il tempo in casa al fianco della moglie.

La coppia è unita da 53 anni e ha dato alla luce tre figli. Un amore nato nel 1963 sul set della pellicola “Uno strano tipo”. Nonostante un passato tradimento da parte di Adriano con Ornella Muti, i due sono rimasti insieme. Dopo anni Celentano ha confermato l’indiscrezione lasciando la Muti spiazzata. Adriano non l’avrebbe informata dell’imminente confessione.

Nel corso degli anni sono stati svariati gli episodi di gelosia tra i due. Secondo alcune voci il cantante avrebbe strappato alcune gonne della moglie perché eccessivamente corte. Lei, come vendetta, avrebbe ricomprato nuovi modelli più cari.

Nel corso dell’ultimi mesi Adriano e Claudia hanno ritrovato il loro equilibrio e sono più complici che mai.