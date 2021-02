Zona gialla, ristoranti aperti a cena? La stoccata del Cts: “Decide il Governo”

Si discute in merito alla riapertura dei ristoranti anche a cena, limitatamente alle regioni in zona gialla. Il Cts frena le ipotesi, l’ultima parola spetta al Governo

Il 15 febbraio prossimo potrebbero decadere alcune delle limitazioni imposte dall’attuale Dpcm. Si ridiscuterà in merito ai temi caldi del periodo, come l’apertura degli impianti sciistici e la possibilità di spostarsi fra regioni in zona gialla. Nei giorni scorsi, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva invocato un allentamento delle misure per quel che concerne gli esercizi pubblici. Al centro di tutto, la richiesta di tenere aperti ristoranti e bar oltre le 22. Il Cts non ha esitato a rispondere, sottolineando che una misura di questo tipo porterebbe a “modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio“. Tuttavia, come ribadito dagli esperti, l’ultima parola spetta al Governo.

Ristoranti aperti a cena in zona gialla, la risposta del Cts

A fronte delle richieste avanzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Cts passa la palla al Governo. Nonostante gli esperti sembrino contrari ad un prolungamento della ristorazione oltre le 22, è l’Esecutivo ad avere l’ultima parola in merito. Il centro della questione è la possibilità di allentare le norme in zona gialla, con particolare riferimento alle attività degli esercizi pubblici.

Il Ministero, analizzate le esigenze dei lavoratori del settore, ha richiesto di prolungare l’attività di ristoranti e bar oltre le 22. Per le zone arancioni, si richiede invece l’apertura limitatamente al pranzo. Gli esperti del Cts si sono tuttavia mostrati contrari: un allentamento in questo senso potrebbe infatti causare un aumento dei rischi, con conseguente vanificazione delle restrizioni finora imposte.

Tuttavia, come sottolineato dagli esperti, in merito alla “rimodulazione delle misure previste, si rimanda alle valutazioni del decisore politico“. Sarà quindi il Governo ad avallare o meno provvedimenti di questo tipo, nel momento in cui l’attuale Dpcm decadrà.