Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 6 Febbraio

Accadde oggi. Il 6 Febbraio è il 37° giorno del calendario gregoriano. Mancano 328 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 6 Febbraio si festeggia San Paolo Miki, nato in Giappone nel 16° secolo. E’ stato un membro della Compagnia di Gesù, venerato come santo e martire; morì crocifisso durante una persecuzione anticristiana avvenuta nel suo paese. In Giamaica si celebra la festa nazionale della Commemorazione di Bob Marley.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1778 – Nasce il poeta Ugo Foscolo

1793 – Muore il commediografo Carlo Goldoni

1819 – Fondazione di Singapore

1912 – Nasce la compagna del Fuhrer, Eva Braun

1917 – Nasce l’attrice Zsa Zsa Gabor

1918 – Muore il pittore Gustav Klimt

1932 – Nasce il regista François Truffaut

1945 – Nasce il cantante Bob Marley

1950 – Nasce la cantante Natalie Cole

1952 – Muore Giorgio VI del Regno Unito

1952 – Elisabetta II diventa regina alla morte del padre Giorgio VI del Regno Unito

1958 – Otto calciatori del Manchester United rimangono uccisi nel disastro aereo di Monaco di Baviera

1959 – A Cape Canaveral, primo lancio di un Missile balistico intercontinentale Titan

1962 – Nasce il cantante dei Guns’n Roses, Axl Rose

1972 – Nasce l’ex calciatore e personaggio tv Stefano Bettarini

2001 – Ariel Sharon eletto primo ministro di Israele

2017 – Giorno del giubileo di zaffiro della regina Elisabetta II del Regno Unito