Alda D’Eusanio, rivelazione shock su Laura Pausini: “Il compagno la mena!” – VIDEO

Alda D’Eusanio è appena arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip e già fa discutere. L’ultima rivelazione shock su Laura Pausini: “Il compagno la mena!”

Pesantissime le insinuazioni di Alda d’Eusanio nei confronti del compagno di Laura Pausini, il chitarrista Paolo Carta. La giornalista, entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip continua a parlare a ruota libera. E dopo aver usato una frase razzista, aver lanciato frecciatine a Maria De Filippi e ai conduttori degli show mattutini di Mediaset, ieri ha “rivelato” dettagli inquietati sulla cantante romagnola. Ma cos’è successo?

Le partecipanti del Gf Vip sono tutte insieme e si stanno truccando, quando alla radio passa “Strani amori”, la hit del 1993 di Laura Pausini. Riconosciuta l’interprete della canzone, Alda racconta a Samantha de Grenet: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…”. La showgirl chiede a chi si stia riferendo e Alda continua: “È il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la corchi di botte“. Samantha replica stupita: “Ma se si amano alla follia!”, ma la giornalista non demorde e dice: “Ma io so che lui la mena”, mimando il gesto di uno schiaffo.

I fan contro Alda d’Eusanio: “Ma perché non tace?”

Schifata da quello che ha detto Alda D’Eusanio. Io da fan di Laura Pausini posso assicurare che lei e il suo compagno si amano alla follia. A quanto pare la signora D’Eusanio sta cercando in tutti i modi di essere squalificata.#tzvip — 𝐌𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐋𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐃𝐈 𝐙𝐎𝐑𝐙𝐈🚀👑 (@PazzeskaMilaano) February 5, 2021

Il video con le allusioni di Alda d’Eusanio ha fatto immediatamente il giro del web, turbando i fan del programma e della cantante di Solarolo. Si è subito scatenata una bufera di tweet contro la giornalista settantenne. La maggior parte dei commenti la accusano di aver diffamato senza motivo e senza prove la vita privata di Laura Pausini, ma qualcuno ci vede una precisa strategia.

Infatti c’è chi sostiene che la conduttrice stia cercando di essere squalificata per uscire dalla Casa; qualcun altro invece crede che si tratti di una voluta mancanza di tatto per far parlare di sé. Molti si chiedono se sia normale parlare così, senza remore.

Laura Pausini e il suo compagno non hanno ancora commentato la vicenda. Vedremo nella prossima puntata del Gf Vip se ci saranno novità in merito o se gli autori prenderanno dei provvedimenti nei confronti di Alda.