Alessandra Celentano punta il dito contro un’insegnante: “Stai rovinando tutto”

La giudice di “Amici”, Alessandra Celentano ha esternato tutto il suo dissidio nei confronti di una collega, insegnante della trasmissione



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

Il talent show di “Amici” sta regalando sempre sorprese su soprese, durante la settimana. Oltre ai concorrenti in pista, anche il parterre di giudici e insegnanti ha cambiato volto. Maria De Filippi, la conduttrice del programma ha scelto di dare un taglio diverso alla sua amatissima trasmissione, che ha visto uscire personaggi, oggi ampiamente affermati nel settore dello spettacolo, come Stefano De Martino, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Per la nuova edizione ha richiamato alla base le qualità della cantante Arisa. Mentre sull’altra sponda del naviglio e più propriamente per il ballo vi è il talento di Lorella Cuccarini. Qualcuno tra i giudici del programma, come Alessandra Celentano pare non stia digerendo il modo di lavorare e di insegnare agli allievi dei vari gruppi, come stare in pista…

LEGGI ANCHE —–> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica



Alessandra Celentano, la lettera di indignazione: “Fai solo danni…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

LEGGI ANCHE —–> GF Vip, riassunto puntata 5 Febbraio: tutti uniti per Dayane Mello

Nel parterre dei giudici della trasmissione di “Amici” di Maria De Filippi, non poteva mancare il punto di vista di un Alessandra Celentano quasi sempre polemica e quasi sempre in disaccordo su determinati punti di vista.

Non è nuovo questo suo modo di mettersi al centro dell’attenzione ed accanirsi professionalmente con qualcuno che non le sta troppo a cuore. In questa edizione, pare che l’ex ballerina non le abbia mandate a dire al modo di insegnare della nuova professoressa, Lorella Cuccarini.

Per questo motivo, la Celentano ha scelto di scrivere una lettera con piglio di indignazione all’ex ballerina della Rai. Che viene soprannominata dalla giudice, quasi per “sfida” con l’appellativo di “Signora”. Una “saggia” ironica potremmo definirla per i gusti della Celentano di “Amici 2020”, secondo lei, la vera colpevole nell’organizzare coreografie di ballo, a seconda del talento e della capacità profuse da ciascun allievo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)

“Anzi io la penso esattamente al contrario” continua con fare quasi minaccioso, gravemente preoccupata per un futuro dei concorrenti, non all’altezza della situazione. “Lo definisco un mancato senso di responsabilità”, mettendo in discussione le doti di insegnate di ballo della Cuccarini. Come la prenderà quest’ultima? Ad oggi ancora non vi è stata una risposta al durissimo appello