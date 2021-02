Anna Tatangelo versione sportiva? Sul suo Instagram c’è questo e molto di più, che fisico strepitoso? L’avete vista l’ultima foto?

Potrebbe essere una degli ospiti di Il cantante mascherato e per questo si prepara al meglio. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, la cantante dalla voce strepitosa e le canzoni romantiche. Si è fatta conoscere tanti anni fa a Sanremo, poi dopo il successo ha avuto una relazione molto importante con Gigi D’Alessio ed insieme hanno avuto anche un figlio. Le cose poi non sono andate e i due hanno deciso di lasciarsi qualche mese fa. Ultimamente la donna è molto impegnata in televisione, ma non perde occasione di allenarsi e mantenersi in forma.

Anna Tatangelo: bollente su Instagram, che fa?

Come si prepara la Tatangelo? Semplicemente allenandosi a casa con un outfit sexy e bollente. Rosso fuoco è il suo colore, leggings e top la rendono unica e sensuale. Una foto davanti allo specchio e i fan impazziscono. “Un po’ di costanza” scrive la cantante come didascalia. Non c’è nient’altro da aggiungere.

“Esplodono” è il primo commento della foto. I fan infatti hanno subito notato il lato A in pole position che la Tatangelo non ha di certo tenuto nascosto. Il trucco non manca mai anche durante l’attività fisica.

Bella e sensuale, anche gli addominali non mancano. Anna Tatangelo cambia look ma resta sempre la stessa di tanti anni fa quando cantava Ragazza di periferia. Sarà lei la farfalla di Il cantante mascherato?