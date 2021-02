Assunzioni Trenitalia. Quali sono le figure professionali cercate dall’azienda

Assunzioni Trenitalia. L’azienda di trasporto delle Ferrovie dello Stato Italiane cerca figure professionali da inserire nel proprio organico. Quali i requisiti richiesti

Trenitalia, l’azienda di trasporto ferroviario passeggeri di Ferrovie dello Stato, è alla ricerca di nuove figure professionali da impiegare nel piano sviluppo 2019-2023, che porterà all’assunzione di 15mila persone in 5 anni.

La maxi campagna di recruiting valuterà candidati in possesso di diploma e/o di laurea a cui affidare diverse mansioni e inserirli successivamente in un programma di interventi volti a potenziare infrastrutture, mobilità, logistica e digitalizzazione. Lo scopo è quello di raggiungere uno sviluppo a livello internazionale.

Il tipo di impegno ricercato prevede sia collaborazioni temporanee, sia assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma anche stage e apprendistato.

Assunzioni Trenitalia. Quali sono i posti disponibili e come candidarsi

Trenitalia (Ferrovie dello Stato) ricerca le seguenti figure di entrambi i sessi:

Addetti Manutenzione di Stazione per Grandi Stazioni Rail S.p.A: Solo per candidati con diploma di Geometra, aurea in Ingegneria e/o Architettura. L’eventuale iscrizione a Ordini Professionali dà una valutazione preferenziale sulla candidatura. Si può far richiesta entro il 14 Febbraio.

Tecnici Manutenzione Rotabili per Mercitalia Rail s.r.l. Si cerca personale con diploma, preferibilmente a indirizzo tecnico. Le sedi di svolgimento del lavoro sono Torino, Cervignano del Friuli (Udine). Le candidature devono pervenire entro il 9 febbraio.

Analisti del Rischio per Italferr S.p.A. Si cerca personale con laurea magistrale in Ingegneria Gestionale. La sede di svolgimento del lavoro è il comune di Roma. Le candidature devono pervenire entro il 18 febbraio.

Esperto Contratti Pubblici per RFI S.p.A. Si cerca personale con laurea magistrale in Giurisprudenza. La sede di svolgimento del lavoro è il comune di Roma. Le candidature devono pervenire entro il 17 Febbraio.

Data Engineer/Backend Developer per FSTechnology S.p.A. Si cerca personale con laurea magistrale in Ingegneria Informatica La sede di svolgimento del lavoro è il comune di Roma. Le candidature devono pervenire entro il 17 Febbraio.

Ux-Ui Innovation Designer Junior per FSTechnology S.p.A. Si cerca personale con laurea magistrale in Ingegneria, Scienze e Tecnologie della Comunicazione, Design. La sede di svolgimento del lavoro è il comune di Roma. Le candidature devono pervenire entro il 17 Febbraio.

Come candidarsi

Coloro che vogliono avanzare la propria candidatura a Trenitalia – Ferrovie dello Stato dovranno accedere alla sezione Lavora con noi sul sito www.trenitalia.com e registrare il proprio curriculum vitae, entro i termini di scadenza previsti dagli annunci.