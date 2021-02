Barbara D’Urso continua a far sognare i suoi innumerevoli followers condividendo foto fenomenali sui social: la conduttrice è sempre una donna esplosiva.

Barbara Carmelita D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani. Il volto di Mediaset monopolizza i pomeriggi e le domeniche dei cittadini con i suoi salotti televisivi. La nativa di Napoli, tuttavia, è un personaggio che divide profondamente: da un lato c’è chi la ama alla follia, dall’altro c’è chi la critica anche con parole molto forti.

Barbara, in ogni modo, è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 2,8 milioni di followers. La conduttrice napoletana, nonostante gli anni che passano, continua ad essere una donna esplosiva e avvenente. La 63enne, poco fa, ha condiviso una fotografia in cui ha piazzato il suo décolleté in primissimo piano.

Barbara D’Urso magnifica in primo piano, il seno esplode

Barbara, poco fa, ha fatto impazzire tutti condividendo una foto strepitosa. La conduttrice, nonostante gli anni che avanzano, è sempre in splendida forma. La sua scollatura profonda fa girare la testa agli innumerevoli ammiratori. Il suo seno esplosivo non passa di certo inosservato e lascia di stucco i fan. Come se non bastasse, la napoletana ha usato un rossetto rosso che mette in risalto le sue labbra carnose.

Lo scatto non è ovviamente passato inosservato e ha collezionato 5mila cuoricini in meno di 40 minuti. Gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. Gli elogi si sprecano, ma non mancano paroline cattive ed insulti.

Barbara, qualche giorno fa, fece sognare i suoi followers condividendo una foto bellissima in cui indossava un vestitino meraviglioso con gambe incredibili in bella vista.