Beautiful, anticipazioni 6 febbraio: Ridge è arrabbiato con Hope, ma non sa ancora che la ragazza ha causato la morte di suo figlio.

Dopo aver confessato alla madre di aver gettato Thomas in una vasca di acido fluoridrico, Hope sente il bisogno di costituirsi e soprattutto di parlarne con Ridge. Brooke le intima di non farlo, sostenendo che sarebbe terribile se, oltre al padre, Douglas perdesse anche quella che considera sua madre. Costituirsi non riporterebbe in vita Thomas e contribuirebbe soltanto ad alterare gli equilibri in famiglia. Nel frattempo Ridge e Steffy appurano che le vasche nel seminterrato della Forrester sono state ripulite dall’acido fluoridrico e che tutto è tornato nella norma. I due si chiedono poi che fine abbia fatto Thomas.

Beautiful, anticipazioni 6 febbraio: Liam fa una promessa a Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge sarà molto deluso dal comportamento di Hope. In un incontro a casa di Brooke, lo stilista dirà alla figliastra che non aveva il diritto di togliere la custodia di Douglas a Thomas. Hope rimarrà molto colpita dalle parole di Ridge e sentirà il bisogno di confessargli tutto… ma qualcosa non andrà come sperato.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam prometterà a Steffy di passare più tempo con lei e con le bambine. Tra i due sta rinascendo una certa intesa, complice anche la mancanza di Hope dalle dinamiche familiari. Steffy comincia a credere che tra lei e Liam possa riaccendersi la passione.