Belen Rodriguez FOTO estrema in costume, il particolare nascosto: ma dov'è?

Belen Rodriguez è una delle donne più amate d’Italia. La bellissima showgirl ha trovato il successo quando anni fa è arrivata qui nel nostro Paese e ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo che l’ha accolta abbraccia aperte, apprezzando il suo talento ma in particolar modo la sua incantevole bellezza che nel corso degli anni è fiorita sempre di più, facendola diventare una delle donne più belle che siano mai passate qui nel nostro Paese.

Belen Rodriguez e l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: toglie letteralmente il fiato

Belen qui in Italia oltre ad aver trovato il successo, la fama ed il lavoro, ha trovato anche gli amici ma in particolar modo famiglia. Anni fa si è sposata con Stefano De Martino e dalla loro unione è nato il piccolo Santiago che è amato sempre di più sul mondo dei social. Il loro matrimonio purtroppo non è durato, nonostante un ritorno di fiamma avvenuto circa un anno fa che si è spento durante la quarantena.

Ad oggi Belen e Stefano hanno preso due strade separate e a tenerli uniti per sempre sarà il loro piccolo Santiago, che è amatissimo dalla sua mamma e il suo papà che non lo lasciano mai solo.