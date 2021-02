Bolzano, trovato il corpo di Laura Perselli: proseguono le indagini

Grazie alle continue ricerche è stato trovato il corpo di Laura Perselli, le autorità competenti stanno tentando di ritrovare anche quello del marito.

La città di Bolzano ha intrapreso da tempo ormai delle fitte ricerche che li ha portati già a risolvere parte del mistero che permea attorno ai coniugi Peter Neumair e Laura Perselli. Scomparsi lo scorso 4 gennaio e di cui ancora non si avevano tracce sino ad ora. E’ da poco giunta infatti la notizia – confermata anche dalle persone care della coppia – del ritrovamento della donna. Precisamente, secondo quanto dichiarato dalle autorità competenti, il corpo di Laura Perselli sarebbe stato ritrovato nel fiume Adige tra i paesi di San Floriano e Laghetti. Tuttavia, i Vigili del Fuoco stanno battendo ancora sulla zona rendendola quindi off limits ai residenti e ai soggetti semplicemente curiosi. Lo scopo è quello di ritrovare anche il corpo del marito per dare una risposta – seppur tragica – al triste evento.

Bolzano, trovato il corpo della Perselli: l’operazione sull’Adige

Per favorire le ricerche ai Vigili del Fuoco è stata compiuta un’operazione specifica sull’Adige, mirato all’abbassamento del livello delle acque del fiume per circa 30 cm. Mentre le autorità competenti procedono con le ricerche, d’altra parte – sotto il profilo giudiziario – continua l’iter processuale. Attualmente come noto l’indagato numero 1 è Benno, il figlio della coppia attualmente in carcere. L’accusa è di aver ucciso i genitori e di aver tentato di liberarsi dei rispettivi corpi. Il Tribunale competente per territorio e materia è quello di Bolzano, affidando il caso a due Pubblici Ministeri, la dottoressa Federica Iovene ed il dottor Igor Secco. Sul caso si è sempre mantenuto il massimo riserbo.

Segretezza anche sulle motivazioni del figlio che lo hanno indotto a compiere un simile gesto. Non ci sono ancora elementi certi ma si pensa fosse spinto da questioni economiche.