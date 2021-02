Bonus scuola: quando e a chi spetta la somma di denaro

In arrivo bonus scuola, ma a chi spetta e quando sarà erogato? Ecco gli ultimi aggiornamenti da conoscere per febbraio

E’ passato quasi un anno da quando la pandemia è entrata nelle nostre vite ed ha messo in ginocchio il mondo intero. Siamo ancora nel mezzo dell’emergenza sanitaria e non sappiamo con esattezza quando ne usciremo. Intanto però il Governo ha stanziato dei soldi in aiuto alle famiglie, ai commercianti e a coloro che hanno perso il lavoro in questo ultimo periodo. Da febbraio verrà erogato un nuovo bonus scuola che prevede cento euro per alcune categorie. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Bonus scuola: quali sono gli aggiornamenti?

A stabilire i requisiti per l’accesso al bonus è l’articolo 63 del decreto Cura Italia e in particolare il comma 2, che prevede che “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”. Quindi potranno beneficiare del bonus tutti i dipendenti del personale scolastico che abbiano prestato servizio in presenza a marzo 2020 come i docenti, personale Ata e Dsga e dirigenti scolastici. L’importo spetta solo a chi ha lavorato in sede e no a distanza.

Come si stabilisce l’importo

Il premio sarà, quindi, rapportato ai giorni effettivamente lavorati. Cento euro spettano solo a chi ha lavorato ventidue giorni considerando la settimana di cinque giorni, ventisei per settimana lavorativa su sei giorni.

A tutto il resto spetterà un importo pari ai giorni lavorati in presenza. Inoltre verranno erogati in questo mese il bonus dell’indennità Covid, indennità di disoccupazione, bonus bebé e social card.