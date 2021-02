Il ragazzo aveva appena litigato con la fidanzata che non voleva abortire. Ora rischia la pena di morte.

NATIONAL: Two 14-year-old boys have been charged with capital murder in the stabbing death of a 31-year-old mother of three who was working as an Uber Eats driver in Texas.https://t.co/WRIaRbOR7J — 6 News (@WJACTV) January 30, 2021

Il pubblico ministero della contea di Bowie ha accusato un ragazzo di omicidio plurimo aggravato per aver ucciso due bambini mentre era al volante. Le vittime sono morte in un violento automobilistico a DeKalb, città della contea di Bowie, in Texas, all’inizio di questo mese. Prima dell’incidente stradale, Zachary Salazar, 21 anni, aveva litigato con la fidanzata per via della sua gravidanza. Secondo i rapporti ufficiali della polizia, citati da TXK Today, in attesa della sentenza in tribunale, il giovane ora rischia la pena di morte. Difatti, la legge in vigore nello Stato nel Sud degli Stati Uniti prevede l’esecuzione capitale per reati gravi, quali omicidio plurimo nel corso di un’azione criminale, o omicidio di minori con età inferiore a 10 anni.

LEGGI ANCHE >>> Mosca espelle tre diplomatici europei: l’UE condanna la mossa

La ragazza non voleva abortire

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tragedia d’oltremanica: due accoltellamenti e un morto al volante

L’agghiacciante tragedia si è consumata al termine di un diverbio che Salazar ha avuto con la sua partner Anola Jordan. La coppia si frequentava da pochi mesi e il litigio è scoppiato a causa della richiesta di abortire da parte di Zachary Salazar. Anola aveva più volte ribadito al compagno di non aver alcuna intenzione di interrompere la gravidanza appena annunciata. A quanto si apprende dalle fonti d’oltreoceano, Salazar aveva litigato con la sua ragazza tramite Facebook Messenger: il ragazzo temeva anche un tradimento e aveva più volte minacciato di morte la sua partner.

La ragazza ha immediatamente bloccato il contatto di Salazar. Questi si è presentato nella sua abitazione circa 45 minuti dopo. In seguito, imboccando furente la Highway 82 in senso opposto a quello di marcia, il ragazzo ha avuto un violento incidente stradale. Sull’altra auto viaggiava la famiglia Rainer: l’impatto è stato fatale e ha provocato la morte dei due bambini a bordo, rispettivamente di 7 e 3 anni, oltre al loro fratellino che la signora Ashley portava in grembo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Zachary Salazar is accused of deliberately crashing his car into a family’s van, killing Riley Burgess and James… Pubblicato da Daily News Papers su Mercoledì 3 febbraio 2021

Zachary Salazar è attualmente detenuto nel carcere della Contea di Bowie, in attesa del processo. Il detenuto dovrà presentarsi in tribunale e rispondere dell’accusa di omicidio plurimo aggravato, senza possibilità di libertà condizionale,

Fonte TXK Today