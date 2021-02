Carolina Casiraghi, relax in top trasparente e pantaloncini corti: “Buonanotte” – FOTO

Carolina Casiraghi sfoggia una posa in relax da urlo “strozzato” in gola. Sensualissima in top trasparente e pantaloncini corti: che schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Dopo tanto clamore sui social network, Carolina Casiraghi pare abbia conquistato definitivamente il web, a colpi di bellezza stratosferica. Ha dimostrato in più circostanze di mettere da parte, le qualità di imprenditrice di famiglia, per far parlare direttamente ciò che le riesce meglio.

La Casiraghi non ha perso altro tempo e ha iniziato a primeggiare il web con pose sensualissime e in intimo. Una “delizia” per il pubblico in fermento, ogniqualvolta si esibisce Carolina, avvolta da riflessi accattivanti che fanno innamorare chiunque al primo colpo.

Il numero di visualizzazioni Instagram, il luogo della vita per lei e gli appassionati è “schizzato” alle stelle pochi giorni fa, quando ha raggiunto il livello massimo della sensualità, restando completamente senza veli, con accenno di forme, mostrate al pubblico con un forte senso di pudore

LEGGI ANCHE —–> Eleonora Pedron, distesa al sole e vicino al mare: pensiero stupendo – FOTO

Carolina Casiraghi, la buonanotte più bella e “dolce” per i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

LEGGI ANCHE —–> Melissa Satta continui cambi di intimo in un VIDEO che fa impazzire

All’indomani della massima espressione di sensualità dimostrata tra le solite e inseparabili quattro mura di una casa, stile rinascimentale, Carolina Casiraghi replica la performance di bellezza che anche stavolta ha suscitato enormi attenzioni.

La Casiraghi ha dimostrato di saperci fare con se stessa, a qualsiasi ora della giornata. Numeri impressionanti di visualizzazione, senza una logica temporale e in fortissima ascesa su Instagram. E’ quì il luogo della perdizione per i fan, sbalorditi da un fisico perfeto e longilineo, come l’ha fatta “Madre Natura”.

Anche nell’ultimo sussulto della giornata, Carolina non ha fatto mancare quasi nulla ai propri fan, sfoggiando una posa in relax da capogiro. La sexy imprenditrice di famiglia ha bissato lo scatto “bollente” dell’ultima volta, mostrando un top nero trasparente e due gambe levigate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Impossibile non sottolineare il dettaglio a “mezzobusto”, ornato di curve rotonde che si nascondono in maniera accattivante dietro quel body “galeotto”. Una “Buonanotte” così , i follower difficilmente l’avevano vissuta, ma domattina, il risveglio sarà certamente con un sorriso di belle speranze