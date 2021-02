Cecilia Capriotti, scollatura bollente: décolleté mozzafiato – FOTO

Cecilia Capriotti fa impazzire i followers su Instagram: l’attrice ha postato una foto magnifica con décolleté in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti è un personaggio televisivo e attrice molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La nativa di Ascoli Piceno iniziò la sua carriera partecipando nel 2000 al concorso ‘Miss Italia’, classificandosi al quarto posto. La classe 1976 è stata valletta a ‘Dribbling’, ha recitato in ‘No problem’ di Vincenzo Salemme, nella serie ‘Piloti’ e nella miniserie ‘I segreti di Borgo Larici’. Quest’anno ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’, venendo eliminata con televoto lo scorso 18 gennaio.

Cecilia è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 490mila followers. La 44enne ama postare scatti stupefacenti in cui mette in mostra la sua avvenenza e il suo fisico da cardiopalma. La Capriotti, poco fa, ha messo in rete una foto stupefacente. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Cecilia Capriotti, scollatura da urlo: che décolleté!