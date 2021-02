Una “bomba” mediatica sta per esplodere e riguarda l’ex conduttrice Rai, Elisa Isoardi, alle prese con un radicale cambiamento professionale…

Dalle ultime indiscrezioni che trapelano sul conto di Elisa Isoardi staremmo vivendo un periodo di quiete, prima della “tempesta perfetta” mediatica. L’ex conduttrice Rai, de “La Prova del Cuoco” e ballerina di talento nell’ultimo talent show, condotto da Milly Carlucci, “Ballando Con Le Stelle” sta per concretizzare la sua definitiva “vendetta”.

La notizia avrebbe davvero del clamoroso, dopo l’ultimo periodo, sicuramente da cancellare per la Isoardi, molto spesso ai margini delle programmazioni Rai e non solo. Durante la partecipazione al programma di “Ballando”, l’ex di Matteo Salvini ha vissuto più bassi che alti, rimediando un infortunio alla caviglia e il Covid-19.

All’inizio del nuovo anno, il cast di Rai 1 le aveva promesso di rimettere in discussione il suo talento da conduttrice, con il nuovo contest “Check-Up”, che avrebbe dovuto riguardare tematiche legate al mondo della medicina, attualissime al giorno d’oggi. Una proposta poi arenatasi sul punto di partenza, senza un valido motivo.

Elisa Isoardi, la partecipazione “galeotta” che soffierebbe il posto ad una “Big”

Che Elisa Isoardi stia trascorrendo un periodo non di certo florido, questo è fuori da ogni dubbio. Dopo l’esperienza di “Ballando”, l’ex conduttrice Rai ha fatto parlare di sè con “incipit” negativi. Da un punto di vista sentimentale, dove il rapporto con Raimondo Todaro non ha avuto segnali di continuità. E da uno professionale, dove avrebbe trovato la “porta chiusa”, un pò dappertutto.

Da quì dunque l’ipotesi di una clamorosa rivoluzione per la Isoardi che nelle ultime ore starebbe addirittura flirtando con la Mediaset, per prendersi la rivincita “mediatica”. Per lei si fa sempre più insistente la voce di una partecipazione al reality show de “L’Isola dei Famosi”, che inizierà subito dopo che Alfonso Signorini avrà decretato il vincitore del Grande Fratello Vip 2020.

Una trovata “geniale” per il cast Mediaset che starebbe definitivamente sottraendo alla Rai, la figura di Elisa, preparandole il tappeto rosso. Il piano dell’azienda televisiva sarebbe, a detta di alcuni, quello di accompagnare la figura della Isoardi alla conquista del “timone” di un programma tutto per se. Quello che avrebbe desiderato in Rai e che poi non le hanno più permesso di fare.

A tal porposito a cedere la “passerella” all’ex modella cuneese sarebbe niente proprio di meno che Barbara D’Urso. In nettissimo calo con le sue trasmissioni pomeridiane, sopraffatte, in termini di appeal mediatico da “La Vita in Diretta” di Alberto Matano e “Domenica In” di Mara Venier