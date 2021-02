Clubhouse, il social esclusivo sbarca in Italia: si accede solo tramite invito

Clubhouse è la nuova applicazione che sta spopolando online. Un social network basato solo sugli audio e sulle creazioni di stanze virtuali.

I ritmi dell’online sono serrati, le sue novità continue. Tra queste emerge Clubhouse, il nuovo social network spopolato nell’ultimo periodo. Un vero e proprio fenomeno che esclude i sistemi Android essendo utilizzabile per ora solo sui dispositivi Apple.

A differenza degli altri social, non è aperto a tutti. Per accedervi è necessario aver ricevuto un invito da parte di membri già all’interno. Altra grande differenza di questa nuova piattaforma è l’assenza di immagini. Il suo sistema si basa solo sullo scambio di audio in conversazioni realizzate in stanze virtuali. Qui è possibile affrontare i temi preferiti dai partecipanti di questa sorta di club privato. L’interazione avviene in diretta e una volta conclusa non ne rimane traccia. Vietato salvare registrazione degli audio.

I fondatori di Clubhouse, Paul Davison e Rohan Seth, hanno voluto distinguere il social per la sua esclusività. Lanciato nell’aprile dello scorso anno, i primi inviti sono stati distribuiti a pochi vip statunitensi. Questi hanno invitato i loro amici creando una reazione a catena. Si è venuto così a creare un circolo d’elitè che ha suscitato l’interesse in tutto il mondo. Una strategia vincente che ha portato nel giro di soli due mesi ottimi risultati. 100 milioni di dollari, la somma a cui era stato valutato all’epoca.

LEGGI ANCHE > Telegram: il nuovo social mette alle strette Whatapp

Clubhous: anche Zuckerberg non resiste e testa il nuovo social

LEGGI ANCHE > Il Colpo di Stato continua: il blocco si estende a Twitter e Instagram

Tra un invito e l’altro, il social è sbarcato anche in Italia con l’inizio dell’anno. I primi a entrare nel club sono stati influencer e star dello spettacolo fino a raggiungere il grande pubblico. In questi giorni inoltre sembra che anche Zuckerberg sia rimasto incuriosito dalla piattaforma tanto da testarla personalmente. Il fondatore di Facebook è entrato in una stanza parlando di realtà aumentata. Non è l’unico nome che ha stupito Clubhouse in questo periodo. Anche Eilon Musk ha accettato un invito affrontando una conversazione su Marte.

Dopo il grande successo l’applicazione è stata finanziata da ingenti somme e secondo recenti stime il suo valore sarebbe già di un miliardo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E’ l’esclusività del sistema a rendere il social così affascinante agli occhi degli utenti. Ora non rimane che cacciare l’invito per accedere al social elitario.