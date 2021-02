L’attrice milanese Cristina Marino abbandona ogni velo per il suo ultimo scatto: ecco il dettaglio dell’intimo che fa innamorare.

L’attrice e modella di origini milanesi, Cristina Marino, ha iniziato la sua carriera recitando in alcuni episodi nella serie televisiva di Un Medico In Famiglia, per poi continuare con Amore 14, realizzato dal regista e scrittore Federico Moccia e nel cinepanettone di Neri Parenti, Vacanze ai Caraibi, uscito nelle sale nel 2015. L’ultimo progetto in sala, invece, risale allo scorso anno con Il talento del calabrone, pellicola del regista Giacomo Cimini e e girata tra l’Italia e la Spagna.

Cristina Marino in B&W: cadono i veli ed è subito amore

Nello scatto dalle tinte vintage, pubblicato su Instagram questa mattina, Cristina appare soltanto parzialmente, mostrando appositamente una parte del suo corpo e del suo viso. In primo piano il suo petto ed il lato destro del volto, lasciato scoperta dai lunghi capelli. Il fisico della bionda attrice trentenne è esile ma sicuramente ben proporzionato. Si tratta di proporzioni di una delicatezza smisurata, che i suoi ammiratori sembrano apprezzare fin da subito, facendo raggiungere in tal modo all’istantanea gli oltre 10mila like in sole cinque ore dalla sua condivisione.

Eppure tra la moltitudine di cuoricini indirizzati alla bellissima modella, l’unico a continuare a battere realmente all’unisono con il suo è quello di Luca Argentero, l’attore quarantaduenne ormai celebre protagonista di DOC. E’ stato lui stesso rivelare in una recente intervista l’imminenza delle loro nozze, affermando: “appena sarà possibile sicuramente ci sposeremo”.