Dayane Mello: lutto difficile da superare, il motivo (FOTO)

Avete visto la puntata di venerdì 5 febbraio del Grande Fratello? Dayane Mello non riuscirà mai a superare il lutto, ecco perché

E’ stata una puntata difficile quella del 5 febbraio, il Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare un argomento delicato che ha sconvolto i vipponi in questa settimana e in particolar modo la diretta interessata. Un lutto è sempre impossibile da superare, specie se ci si trova nella casa più spiata d’Italia, lontani dalla propria famiglia. E’ quello che sta succedendo in questi giorni alla concorrente Dayane Mello, la modella brasiliana che ha appena perso in un incidente stradale in Brasile il fratello Lucas. Il giovane aveva solo ventisette anni.

Dayane Mello: riuscirà ad arrivare in finale dopo il lutto?

Dayane Mello è stata il centro della puntata del 5 febbraio a causa del lutto che l’ha stravolta negli ultimi giorni. Tutti i concorrenti l’hanno supportata e coccolata in questa settimana, anche chi non ha mai avuto con lei un rapporto stretto. Il pubblico italiano si è stretto attorno al suo dolore, anche se molti pensano che questo strano evento possa aver scombussolato i suoi piani. Infatti la modella brasiliana già in precedenza era stata dichiarata la prima finalista del Grande Fratello Vip, ma ora riuscirà ad arrivare in finale? Il suo umore è cambiato, Dayane non è più la stessa e un mese è ancora lungo da sostenere.

Nonostante tutto lei è rimasta per sua figlia, la sua famiglia e i fan che la supportano nel bene e nel male. Forte e determinata, Dayane Mello è pronta a vincere.