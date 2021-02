Fabrizio Corona e il ritorno di fiamma con l’ex. No, non è Nina Moric

Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sembra aver rinnovato un rapporto d’affetto e stima con una famosa attrice, sua ex fiamma

Può piacere o meno, divide sempre il pubblico tra chi lo ha sempre sostenuto e chi, invece, gli punta il dito contro. Ciò che è certo è che Fabrizio Corona sa sempre far parlare di sè. Nonostante sia agli arresti domiciliari, i riflettori sono puntati su di lui.

Sa egregiamente utilizzare i nuovi sistemi di comunicazione che passano attravero i social, Instagram in particolare, piattaforma in cui è molto attivo, regalandoci uno squarcio della sua quotidianità.

Si allena molto, il suo fisico statuario ne è la prova. Nell’ultimo scatto da lui pubblicato, sfoggia la perfetta forma. E’ a torso nudo, gli addominali scolpiti, il corpo ricoperto da tatuaggi da duro, i capelli arruffati ricadono sul volto e lo sguardo profondo è fisso sull’obiettivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Tuttavia, sono altre le immagini che hanno destato la curiosità dei suoi follower (arrivati al numero stupefacente di 1,2 milioni) e non solo. Infatti, sono apparse delle fotografie che lo vedono avvinghiato in atteggiamenti affettuosi a una famosa attrice, con la quale in passato ha avuto un flirt. Si tratta di Asia Argento.

Fabrizio Corona parla del suo rapporto con Asia Argento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha commentato il suo rapporto con l’attrice Asia Argento sulle pagine della rivista Novella 2000: “Ci siamo ritrovati. Siamo amici”.

Le loro effusioni destano qualche perplessità in virtù del fatto che era stato annunciato il suo imminente matrimonio con Lia Del Grosso, manager veronese 47enne, pr e titolare di una società di eventi. Tra ritrattazioni e conferme, non si è saputa più nessuna notizia certa al riguardo.

Ciò che invece è sicuro, è il profondo affetto che lega Corona alla Argento. “Io devo rimanere a casa, sono ancora ai domiciliari” – ha detto l’ex paparazzo – “Lei però viene a trovarmi ogni 15 giorni a Milano e dorme insieme a me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

La loro relazione potrebbe essere tradotta come “amici con benefici”, ma Fabrizio Corona non ama questo tipo di etichetta. “Non è il nostro caso. Non stiamo insieme ma non siamo nemmeno due persone che devono appagare un istinto. Ho quasi 50 anni e alla mia età si accetta quel che arriva” – continua poi Corona – “Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma non abbiamo progetti precisi. Diciamo che siamo amici con turbamento”.