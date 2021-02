Fabrizio Frizzi, spunta un’indiscrezione legata alla sua morte

Antonella Clerici si è confessata a Il Corriere de la Sera rivelando un particolare sulla morte di Fabrizio Frizzi che conoscono solo pochi intimi

Sono trascorsi quasi tre anni dalla morte di Fabrizio Frizzi il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale, morte che ha lasciato un vuoto immenso nel cuore dei tanti amici e telespettatori che avevano imparato ad amarlo e apprezzarlo.

Tra le tante personalità dello spettacolo legate a Fabrizio anche Antonella Clerici che non ha mai nascosto il profondo affetto che la legavano al collega che non ha mai negato di ricambiare per lei quei medesimi sentimenti.

La prematura scomparsa del conduttore è avvenuta pochi mesi dopo il suo 60esimo compleanno e questa notizia ha stravolto l’amica che non si è mai sottratta dal confessare che questa perdita l’ha cambiata profondamente, costringendola a guardarsi indietro e a ridare un nuovo valore alla sua stessa vita. Lei è stata anche una delle persone che maggiormente è stata vicina anche alla vedova di Fabrizio, Carlotta Mantovan.

Antonella Clerici: “La sua morte mi ha cambiata”

“Vivevamo in simbiosi con Carlo e lui. Nessuno si aspettava una cosa così veloce. Sapevamo che non stava bene, ultimamente era piuttosto evidente. La malattia di Fabrizio ancor prima della sua morte ci ha fatto capire che la nostra vita andava troppo veloce, non bisognava più perdere tempo in cose futili”. Ha rivelato Antonella poche settimane dopo la morte di Fabrizio intervistata a Domenica In.

Spunta però una nuova indiscrezione sulla sua morte, confermata sempre dalla stessa conduttrice di Rai Uno, stolta però direttamente sulle pagine de Il Corriere de la Sera che le ha chiesto di tornare sull’argomento proprio in occasione dell’anniversario. Spiega che la sua malattia è stata repentina, “Ha sentito dei problemi a marzo, e qualche mese dopo era morto” dice Antonella.

Anche la morte di lei è venuta a mancare per un tumore, un melanoma maligno metastatico, che l’ha portata via a soli 55 anni. Una malattia che ha lasciato sgomenta la famiglia perché nessuno ha mai capito quando e come è sorta la malattia, Antonella ha invitato ancora una volta a fare prevenzione, l’unico modo per poter contrastare questo male così letale.