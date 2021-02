Faenza, donna trovata morta in casa: ipotesi suicidio

Ilenia Fabbri è stata trovata morta nella sua casa a Faenza. La donna aveva un taglio alla gola. In corso le indagini

Sono ancora da chiarire le cause della morte di Ilenia Fabbri. La donna di 46 anni che è stata trovata senza vita nella sua casa a Faenza in via Corbara. A lanciare l’allarme, verso le 6 del mattino, è stata un’amichetta della figlia che si trovava ospite nell’appartamento. Quando sono stati chiamati i soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare. La squadra Mobile della polizia, arrivata sul posto, ha trovato la donna con un profondo taglio alla gola.

Ipotesi omicidio per Ilenia Fabbri. Ascoltate le persone vicine alla donna

Potrebbe trattarsi di un omicidio, ma chi sta indagando sulla morte di Ilenia Fabbri non esclude, al momento, nessuna ipotesi. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, l’ex marito della vittima nel momento del delitto si trovava in viaggio insieme alla loro figlia. Sembrerebbe che i due si fossero sentiti alle 5 quando la donna era ancora viva. L’allarme alla polizia è stato dato proprio dalla figlia della donna. La bambina era stata contattata dall’amichetta che si trovava nell’appartamento insieme a Ilenia.

Tanta paura per la ragazzina che si trovava in casa nel momento dell’omicidio. Da quanto raccontato, la bambina preoccupata dai forti rumori presenti nell’abitazione, ha deciso di chiudersi a chiave nella camera. Dopo la chiamata alla figlia della donna, sono intervenuti i poliziotti che in un primo momento avevano ipotizzato un furto in casa. Al loro arrivo però la scena che si è presentata ai loro occhi è stata terribile. Ilenia Fabbri è stata uccisa. La porta del garage è stata trovata aperta e in un luogo poco distante il corpo della donna senza vita e in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti oltre alla squadra Mobile della polizia, agenti del commissariato di Faenza e la polizia Scientifica anche il pm di turno Angela Scorza e il Procuratore capo facente funzione Daniele Barberini. Proprio Barberini ha affermato che le indagini sono a 360 gradi e non si esclude nessuna pista. Inoltre ha voluto precisare che ancora una volta, è una donna ad essere coinvolta in un tragico evento.

La polizia intanto sta ascoltando al Commissariato le persone più vicine alla donna. Tra cui la figlia, il marito da cui si era separata, l’attuale compagno, l’amica della figlia che ha lanciato l’allarme e alcuni tra vicini di casa e amici.