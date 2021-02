Federica Panicucci a spasso con il fidanzato, che gambe dietro quello spacco – FOTO

La conduttrice Federica Panicucci torna sui social con una foto di un anno fa, mano nella man con il fidanzato Marco è divina

La conduttrice di “Mattino Cinque” conquista sempre i suoi fan sui social con scatti molto provocanti ma in ogni caso eleganti ed estremamente garbati. Federica Panicucci sembra aver fermato il tempo e i suoi 53 anni non si notano affatto, non è merito solo del trucco sempre impeccabile che la illumina in trasmissione, ma anche di una genetica che l’ha premiata nel modo più encomiabile di tutti.

Negli scatti social le è ogni volta riconosciuto il suo buon gusto nel vestirsi, davvero raffinata e super alla moda con abiti molto aderenti che ne enfatizzano il fisico magrolino ed esile e le curve armoniche. Abiti inoltre spesso nelle stesse nuance di colore che ben si abbinano alla sua palette cromatica.

Federica Panicucci mano nella mano con Marco, bellissimi

La bella conduttrice nell’ultimo scatto condiviso nella sua pagina Instagram dove conta 1 milione di follower, uno scatto che risale ad un anno fa. La vediamo mano nella mano con il fidanzato Marco Bacini mentre camminano per strada elegantissimi in outfit scuri.

I due hanno un volto raggiante nonostante gli occhiali scuri, per loro niente nozze ancora per il momento ma la coppia sta valutando da diversi mesi la possibilità di coronare questo grande sogno.

Nello scatto Federica indossa un tubino stretto e tacchi a spillo, la coscia della gamba sinistra spunta prepotente dallo spacco profondo e ne mette in risalto la gamba tornita e longilinea. “Un anno fa…Tu ed io @marcobacini #insieme❤️” scrive Federica, diverse migliaia di like per lei.