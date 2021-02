Forti perturbazioni da domani, allerta per Centro e Nord Italia

Le previsioni meteo per domani non sono rassicuranti, il Centro e Nord Italia sarà interessato da pioggia e nevicate intense fino a mercoledì

Da domani si prospetta per l’Italia un tempo meteo decisamente nero da punto di vista meteorologico. Infatti a partire da questa notte fino a mercoledì 10 febbraio il Centro e Nord Italia sarà interessato da una seria di perturbazioni che interesseranno questa ampia zona in particolare, con piogge diffuse e nevicate copiose sui rilievi.

La perturbazione colpirà con piogge e temporali forti soprattutto il Nord, mentre il Centro-Sud tirrenico e infine il resto del Sud saranno colpiti partire da lunedì 8 febbraio. Nello specifico la neve cadrà sulle Alpi occidentali sopra i 1100m e 1300m in quelle orientali, mentre sugli Appennini la neve sarà visibile solamente oltre i 1600 metri.

Anche mezza Europa è nella morsa del freddo Antartico

Il secondo fronte meteorologico vedrà coinvolte solo a inizio settimana Toscana, Lazio e Campania, anche con nubifragi sul frusinate, Napoli e a Salerno. Nel corso della settimana invece la neve scenderà a quote via via più basse toccando gli 800-1000 metri sulle Alpi e i 1200 metri sugli Appennini.

Le temperature che in questi giorni avevano subito un discreto aumento, cominceranno a diminuire scendendo di 5-6° rispetto a questi giorni, e soprattutto il Centro-Sud Italia risentirà dell’abbassamento termico.

Anche gli altri Paesi europei non se la passano benissimo, dopo che si è abbattuto l’anticiclone Antartico che ha fato registrare un abbassamento cospicuo delle temperature e forti nevicate. In Francia ad esempio in questi giorni si è abbattuta la tempesta Justine che sta causando forti disagi dopo lo straripamento del fiume Garonna per cui la regione ha anche chiesto lo stato di catastrofe naturale.