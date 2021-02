Le pagelle ed il tabellino della ventunesima giornata del campionato di Serie A tra Genoa-Napoli, appena terminata.

Il Genoa vince in casa la gara contro il Napoli grazie a una doppietta dell’ex Goran Pandev. All’11’ passano in vantaggio i rossoblu con un recupero a centrocampo, palla in profondità per il macedone che temporeggia e piazza di mancino a fil di palo. La doppietta arriva al 26′ con un passaggio di Zajc per Pandev che con uno stop a seguire si ritrova a tu per tu con Ospina che non può niente. Al 79′ gli azzurri accorciano le distanze approfittando del Genoa che non riesce ad allontanare un calcio d’angolo e Politano da dentro l’area con un mancino insacca.

Genoa-Napoli: il tabellino e le pagelle della gara

Il Genoa con 24 punti in classifica è saldo a metà classifica, il Napoli invece resta fermo a 37 punti con una partita però da recuperare contro la Juventus. Nell’anticipo i bianconeri hanno vinto 2-0 all’Allianz Stadium contro la Roma.

Genoa (3-5-2): Perin 7.5; Goldaniga 6, Radovanovic 6.5, Criscito 6.5; Zappacosta 6.5, Strootman 6 (66′ Behrami 6), Badelj 7, Zajc 6.5 (87′ Rovella sv), Czyborra 6; Pandev 7.5 (66′ Scamacca 6), Destro 6 (78′ Portanova 5). A disp.: Marchetti, Zima, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Rovella, Pellegrini, Eyango, Dumbravanu. All.: Ballardini.

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5, Manolas 5.5 (68′ Rrahmani 6), Mario Rui 5.5; Elmas 5.5, Demme 5.5 (78′ Bakayoko sv), Zielinski 6 (54′ Insigne 6); Politano 6.5, Petagna 6 (54′ Osimhen 5.5), Lozano 6. A disp.: Meret, Contini, Bakayoko, Osimhen, Hysaj, Insigne, Rrhamani, Cioffi, Lobotka. All.: Gattuso.

Ammoniti: Badelj (G), Czyborra (G), Lozano (N)

Marcatori: 11′, 26′ Pandev (G), 79′ Politano (N)

Nella prossima gara di Serie A, il Napoli affronterà la Juventus nel big match di sabato alle 18 mentre il Genoa giocherà alle 15 contro il Torino.