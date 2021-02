Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 febbraio: la nuova capocommessa

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 febbraio: mentre al Paradiso si cerca di capire come sostituire Clelia e Luciano, tra Vittorio e Beatrice scatta la passione.

Clelia e Luciano hanno preso una dolorosa decisione: abbandoneranno Milano per salvaguardare il futuro di Carletto e del bambino che sta per nascere. Per farlo i due dovranno lasciare il lavoro al magazzino e tutti gli affetti che si sono costruiti in città. È una scelta difficile, che Clelia voleva compiere da sola, ma Luciano la ama e vuole una famiglia con lei, che sia a Milano o da qualunque altra parte. Nel frattempo Vittorio e Beatrice si avvicinano sempre di più, anche a causa dell’atmosfera di San Valentino.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 febbraio: scatta la scintilla tra Vittorio e Beatrice

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Vittorio dà un grande annuncio alle Veneri: in via provvisoria, Dora sarà la nuova capocommessa. Silvia nel frattempo risentirà dell’improvvisa partenza di Luciano e si chiederà se ha fatto bene a spingerlo a nascondere lo “scandalo” della gravidanza.

Dubbi anche per Gabriella che sentirà dentro di sé il peso delle nozze imminenti. La cugina Anna, giunta per aiutarla con i preparativi, noterà che la ragazza si comporta in modo strano e capirà che la cosa ha a che fare con Salvatore.

Dalle anticipazioni sappiamo inoltre che Vittorio e Beatrice cederanno all’attrazione reciproca. La tensione degli ultimi giorni troverà sfogo in un bacio che potrebbe rovinare per sempre il loro rapporto e quello di Vittorio con Marta.