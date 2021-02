La Franceschetti è bellissima in un mini abito nero che sottolinea il suo décolleté prorompente e lascia in vista le gambe

Jessica Franceschetti è sensuale nel nuovo scatto su instagram, indossa un mini abito nero che lascia il seno scoperto e anche le gambe. Un’utente commenta:“Sei bona in tutte le foto su instagram” e lei risponde piccata “Quando ti leggo mi sale su lo spezzatino di cervo coa polenta mangiato 2 anni fa da me zio Danilo”. Certo non apprezza molto i commenti di questo utente la bella influencer. Alcuni commenti a volte sono pesanti e morbosi ma d’altronde è parte dell’essere un personaggio famoso.

Jessica Franceschetti e i problemi con la lavatrice

La Franceschetti condivide i suoi problemi domestici con i suoi follower che tentano di aiutarla in tutti i modi. L’influencer sembra avere un problema con la lavatrice che non funziona nel modo giusto. I suoi follower per aiutarla condividono meme divertenti con lei sulle lavatrici. Lei li ringrazia per averla fatta ridere e in qualche modo aiutata con il suo problema. Sono in tantissimi a seguire l’influencer che ha raggiunto già 1,1 milione di follower.

I suoi contenuti fanno impazzire i follower, le foto sono sempre sexy da far girare la testa. Poi la passione per il pallone da calcio sicuramente crea ancora più movimento sul suo profilo. Una donna sexy che sa anche palleggiare è forse il sogno di moltissimi uomini. Lei è proprio appassionata di calcio e lo mostra ogni volta che può.

La bella Franceschetti è numero 265 nella lista delle influencer italiane più sexy. L’influencer ha 31 anni ed è di Vicenza, è diventata nota proprio per la sua passione per lo sport e la sua bellezza condivisa spesso sui social. La bella vicentina è anche diplomata in ragioneria all’indirizzo informatico. Ua ragazza piena di sorprese e talenti.