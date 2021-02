Kate Middleton torna in pubblico ed è subito icona di stile: la giacca della Primavera 2021

Torna in scena con la giacca di tweed già indossata 4 anni fa, Kate Middleton conquista tutti e si aggiudica il titolo di icona di stile della Primavera 2021.

In diretta video dal salotto della tenuta di Sandringham, Kate Middleton affascina con un capo che immediatamente diventa tendenza Primavera 2021.

Giorni di fuoco a Corte, e la Duchessa di Cambridge si è vista impegnata a dover sbrigare le sue faccende e per diversi giorni è stata in silenzio. E’ poi apparsa in una videochiamata con le insegnanti della contea di Durham in occasione della Settimana per la Salute mentale dei bambini. Kate Middleton ha in prima persona ringraziato i maestri per il loro lavoro.

Per questa occasione, ha indossato una meravigliosa giacca in tweed, blu chiaro con lo scollo arrotondato, firmata Rebecca Taylor.

Questa chicca di produzione della stilista neozelandese è in vendita a 398 sterline, l’equivalente di circa 455 euro.

E’ un capo raffinato che può completare outfit più classici o rendere più eleganti look informali.

La prima volta che la Duchessa di Cambridge indossò questa giacca fu nel 2017, in occasione della sua visita all’Evelina London Children’s Hospital.

Rispetto a come siamo abituati a vederla, questo modello di giacca ha un taglio più femminile, più bon ton. E con i capelli raccolti all’indietro come appare nella videochiamata, l’immagine che risulta alla fine è quella di madre di famiglia. Kate, per un momento, abbandona la pettinatura con i capelli super lisci sulle spalle, che dona l’idea di donna lavoratrice. Piuttosto rimarca il suo ruolo di figura materna, con uno stile più “dolce”, gioielli ridotti al minimo con un paio di orecchini piccoli in oro.

Ombretti dalle tonalità marroni, un tenue rossetto e blush a colorare le guance: per quanto riguarda il make up, la Duchessa mantiene il suo stile.

In uno dei Salotti di Sandringham House, Kate Middleton si è intrattenuta con gli insegnanti e si è mostrata sorridente e di buon umore. Li ha ringraziati per il loro lavoro, confermando quanto per lei sia stato difficile nei tempi di lockdown occuparsi in prima persona dei figli, conciliando i propri impegni lavorativi con i bisogni di George, Charlotte e Louis.