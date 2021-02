Loredana Lecciso pubblica una nuova foto sul suo profilo Instagram e i 187.000 followers restano incantati: eccola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Nella foto indossa una canottiera nera e un paio di pantaloni della tuta rosa fucsia: un outfit casalingo super glamour, per essere sexy anche in casa!

I capelli sono sciolti e naturali, il make-up è super curato e la posa è molto affascinante: è seduta con le gambe piegate ed una mano sulla coscia in primo piano.

Lo scatto è già virale: più di 2.000 mi piace e 280 commenti in circa un’ora.

Tra i messaggi degli utenti, si leggono moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Che bella!“, “Sei meravigliosa“, “Splendida“.

Loredana Lecciso rivela una confessione choc: “Volevo farmi suora“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Durante una delle sue interviste, Loredana Lecciso ha rivelato un particolare della sua vita che non tutti sapevano: “Volevo farmi suora, tanto. Assolutamente. Ci credevo. Lo dissi anche a mia madre, che non fu entusiasta per niente. Non so se così è stato meglio“.

Ecco come nacque questo suo desiderio ormai passato: “Mio padre non si perdeva una domenica. Da bambina andavo tutti i giorni a pregare a messa, al Sacro Cuore di Gesù, da don Edoardo, a recitare il rosario e la Novena nella Chiesa del Carmine, a Lecce“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

E ancora: “La citronella, l’incenso, la cera me li sento nelle narici adesso“.