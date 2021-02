Ludmilla Radchenko: giornata speciale, insieme a lei un invitato particolare

Seguite Ludmilla Radchenko su Instagram? Nelle sue ultime foto i fan notano qualcuno di speciale, chi è? Scopriamolo

Modella, attrice e artista russa, è stata eletta Miss Fascino al concorso nazionale nel suo Paese, oggi è una moglie e mamma meravigliosa. Con Matteo Viviani ha formato una famiglia stupenda, insieme hanno due bambini: Eva e Nikita. Bionda dagli occhi azzurri, il suo nome è Ludmila Radchenko. Su Instagram ha un seguito di più di centotrenta mila follower con cui condivide foto del suo lavoro e del tempo libero.

Ludmilla Radchenko: con chi sta nelle ultime foto?

Su Instagram Ludmilla pubblica delle foto strepitose, del suo passato e del suo presente. Sensuale e sexy, ma anche elegante e sempre sorridente. Nel corso degli anni i suoi occhioni e la sua bellezza hanno conquistato il pubblico italiano che l’ha seguita in televisione in vari programmi. Paperissima, Passaparola, La sai l’ultima, shooting fotografici. L’ultimo post però è dedicato ad una persona speciale, anche se i fan hanno notato qualcuno in particolare. “Mi mancava un sacco vedere la mia amica…un valore insostituibile” scrive nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

Pantaloni di pelle corti, tacchi e maglia nera. Insieme alla sua amica, Ludmilla è ancora più brillante. E poi c’è lui, la mascotte della casa, scorrendo le foto i fan hanno notato il cagnolino, un barboncino nero molto vispo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

Affascinante si mostra anche insieme alla sua famiglia. In questo periodo delicato ha avuto più tempo da dedicare ai figli e a suo marito.