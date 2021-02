La bellissima attrice Maria Grazia Cucinotta appare bellissima in primo piano con le labbra a cuore e c’è con lei qualcuno di speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

La Cucinotta si rilassa con il suo gattino nero Bruno, lei appare come sempre bellissima con le labbra a cuore come se mandasse un bacio. I commenti sono tutti positivi e d’ammirazione. “Una pantera! Bellissima”. Complimenti anche per Bruno il gattino:”Che bello gatto Bruno!”. Insieme sono bellissima e tenerissimi, si rilassano sul divano in una serata tranquilla a casa come quelle che siamo ormai abituati a vivere.

LEGGI ANCHE>>>Michele Bravi si racconta a Verissimo. Sull’ex fidanzato: “La persona più umana che conosca”

Maria Grazia Cucinotta testimonial de Le Stagioni d’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Michele Bravi si racconta a Verissimo. Sull’ex fidanzato: “La persona più umana che conosca”

L’attrice è stata scelta come testimonial de Le Stagioni d’Italia, un marchio di prodotti agricoli completamente italiani tra pasta, riso e tanti altri prodotti buonissimi. Lei ha girato lo spot in cui cucina una zuppa con i prodotti del marchio, appare come sempre stupenda e in forma. Chi meglio di lei una bellezza italiana mediterranea a pubblicizzare dei prodotti italiani. Nelle didascalia scrive:”Ci vuole passione e un pizzico di fantasia per reinventare un altro grande classico della tradizione mediterranea come la zuppa di legumi”. Oltre ad essere la testimonial per prodotti all’italiana, che in questo momento aiutare la nostra terra è sicuramente una buona scelta viste le difficoltà dovute alla pandemia.

La Cucinotta s’impegna anche nella lotta contro la Sma una brutta malattia che colpisce i bambini piccoli impedendogli di muoversi bene. Aveva già condiviso tempo fa la foto di un bambino affetto da questa malattia e aveva chiesto un aiuto economico a chi volesse. Recentemente ha condiviso un nuovo caso affrontato a Le Iene. La Cucinotta scrive:“Appello a Magrini dir. AIFA e al Ministro Roberto Speranza.La richiesta di aiuto da parte dei genitori che aspettano da Magrini direttore Aifa l’ok alla somministrazione del farmaco Zolgensma(basta 1 sola puntura) per salvare la vita di questi bambini”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

L’appello della Cucinotta è importante e mirato, non si possono chiudere gli occhi davanti alla vita dei bambini. Bisogna fare in modo di somministrare loro queste medicine. Speriamo che Speranza riceva l’appello e si mobiliti in aiuto di queste famiglie.