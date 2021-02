L’attrice de La Casa De Papel, Maria Pedraza, si mostra in un meraviglioso outfit da sera: meraviglioso il gioco di trasparenze.

L’attrice Maria Pedraza è in vena di ricordi, forse non potendo partecipare per il momento a nessuna serata di gala, vorrebbe almeno rivivere alcuni momenti magici con il pensiero. Si tratta di uno scatto immortalato in occasione della 68esima mostra del SAN Sebastian Film Festival, in cui Maria aveva deciso di sfoderare un capo d’abbigliamento che continua a stupire senza fatica e con la sua bellezza gli ammiratori dell’attrice ancora oggi.

Maria Pedraza ed il favoloso gioco di “vedo non vedo“

La presenza di Maria alla Premier tenutasi nel settembre scorso anno era dovuta alla presentazione di una pellicola spagnola dai risvolti drammatici quanto romantici dal titolo El Verano Que Vivimos e realizzata nello scorso anno dal regista Carlo Sedes. Compiuto un ulteriore giro intorno al sole l’attrice vuole però condividere nuovamente quel momento di felicità e spensieratezza, e nel farlo non può che mettere in risalto il suo assoluto carisma.

Il post condiviso su Instagram da Maria circa un’ora fa vanta un’immensità di apprezzamenti. I like in particolare hanno raggiunto in meno che non si dica la quota di oltre 250mila. L’attrice, ancora nel suo Hotel ed indossando l’abito da sera dalle meravigliose trasparenze, è stata immortalata soltanto qualche istante prima che la mostra iniziasse.

Con la speranza di poter partecipare molto presto ad una futura esposizione, Maria gode delle gioie passate. E dell’infinità di complimenti ricevuti quotidianamente su i suoi profili social. Prossimamente dovrebbe avere inizio un nuovo progetto cinematografico che la vedrebbe coinvolta come protagonista di un emozionante dramma.