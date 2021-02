Matilde Brandi bellissima con un selfie allo specchio nel camerino-FOTO

La Brandi ha scattato una foto allo specchio con una mise rock e sexy fatta di pantaloni di pelle e t-shrit, che spettacolo

La showgirl Matilde Brandi scatta un selfie allo specchio ed è bellissima con un look aggressivo e sexy tutto nero. I fan commentano:”Sei bellissima”, “Stupenda” altri però criticano il suo look giovanile e il fatto che scatti troppi selfie. Un’utente scrive:”La vecchiaia ti sta dando alla testa sempre più…”. Ad ogni puntata del Grande Fratello Vip la Brandi appare sempre più bella con abiti stupendi.

Matilde Brandi complice nello scherzo alle Iene fatto ad Elisabetta Gregoraci

La Brandi ha condiviso una stories in cui appare con la Gregoraci e le chiede scusa per lo scherzo fatto a lei dalle iene. Lo scherzo ordito riguardava la pubblicazione di stories sul profilo della Gregoraci con frasi che lei non avrebbe mai detto. Matilde Brandi è stata complice dello scherzo e in una stories si è mostrata molto pentita per aver agito alle spalle dell’amica. La Gregoraci si arrabbia e le dice che l’ha fatta piangere e star male e l’amica la prega di perdonarla.

Poi la Brandi le dice che la ama e torna il sereno tra le amiche. In alcune stories della Gregoraci c’erano frasi forti in cui lei si lamentava di tutti e parlava male di molte persone. Ovviamente alla Gregoraci è venuto un colpo perché pensava che le avessero hackerato il telefono. Insomma uno scherzo crudele di cui è stata complice anche la Brandi.

In ogni puntata la Brandi appare sempre meravigliosa e con look iconici e alla moda. Ormai lei e gli altri concorrenti eliminati al Grande Fratello Vip sono ospiti fissi ad ogni puntata e commentano quello che fanno i loro ex compagni nella casa. E ci sono sempre molte dinamiche accese.