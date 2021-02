Michela Quattrociocche, il profilo che fa innamorare: divina – FOTO

L’attrice Michela Quattrociocche ha postato uno scatto su Instagram da togliere il fiato: bellezza incredibile

Il profilo Instagram di Michela Quattrociocche è un sogno ad occhi aperti. Una bellezza incredibile capace di far innamorare istantaneamente chiunque posi lo sguardo su di lei. Proprio come fece con “Alex” nel lontano 2008, in “Scusa ma ti chiamo amore“, film diretto da Federico Moccia che ha segnato un’epoca, nonchè l’idea dell’amore di diverse generazioni.

Interpretava “Niki“, e la storia d’amore che ci ha tanto emozionato coinvolgeva Raoul Bova, protagonista insieme a lei. Collaborazione stellare, che ha portato la pellicola a un successo straordinario. Tanto che ne fecero il fortunato sequel “Scusa ma ti voglio sposare“, confermando definitivamente la giovane attrice.

Michela Quattrociocche, sogno ad occhi aperti

Oggi Michela è una giovane donna, ha 32 anni, e un matrimonio alle spalle con il calciatore Alberto Aquilani, dal quale ha avuto due figlie. Il tempo è passato ma la sua bellezza sembra brillare sempre di più, e oggi è all’apice dello splendore.

Lo testimoniano le foto che posta sul suo account Instagram, il quale vanta 475 mila followers di ammiratori e ammiratrici. Un sogno ad occhi aperti il viaggio tra le sue diapositive, e l’ultima toglie davvero il fiato.

Il suo profilo è un dono della Natura: le perfette linee del viso sono un cammino da percorrere. Le labbra rosa sono un fiore sbocciato sul suo viso e lo sguardo è quanto di più intenso si possa immaginare. Il trucco impreziosisce la meraviglia del volto, incorniciato da lunghi capelli scuri che ne esaltano i colori.

Uno scatto per salutare i suoi fan, che riversano lo spazio dei commenti di migliaia di complimenti. In contemplazione, ne elogiano la bellezza: “Raggio di Sole“, ed il “buongiorno” è lei.