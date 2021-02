Torna a Verissimo Michele Bravi che sarà ospite dalla puntata di questo pomeriggio: il cantante ha parlato della sua rinascita, dell’ex fidanzato e del nuovo album

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

È tornato con un nuovo, attesissimo, album Michele Bravi che con “La Geografia del buio” si è messo a nudo e ha voluto condividere il suo dolore. Non sono stati anni semplici per l’artista che nel 2018 si è ritrovato ad affrontare una tragedia, la morte di una donna in seguito a un incidente che lo ha coinvolto. Il silenzio ha fatto da padrone per un lungo periodo così come quel buio di cui ha voluto parlare attraverso la sua musica. “Oggi ritorno a vedere le cose, ma dopo un momento di buio enorme“, racconta a Verissimo nel corso dell’intervista che andrà in onda questo pomeriggio.

Sono state numerose le persone che non lo hanno abbandonato durante questo periodo, ma una persona in particolare sembra aver fatto la differenza. Il suo ex fidanzato che descrive come “la persona più umana che abbia mai conosciuto“.

LEGGI ANCHE -> Bianca Atzei: “Il mio ritorno è una rinascita”

Michele Bravi sull’ex fidanzato: “La sua presenza mi ha aiutato a orientarmi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE -> Fedez si fa perdonare da Francesca Michielin dopo il rischio squalifica

Un dolore tanto intenso quanto inspiegabile che ha portato Michele Bravi a perdersi. “Non sentivo più il contatto con il reale, la sua presenza mi ha aiutato a orientarmi“, così parla del ragazzo che gli è rimasto accanto, nonostante la loro storia sia successivamente finita. È stato lui a spingerlo alla terapia e a sostenerlo quando la forza per affrontarla sembrava mancare, pur essendosi trasferito dall’altra parte del mondo come racconta a Verissimo.

“Mi sono ritrovato ad affrontare da solo quello che per mesi avevo affrontato con lui“, eppure l’ex fidanzato ha continuato a restargli accanto e a spronarlo a ricevere aiuto. Il cantante ammette di aver capito di essere innamorato nel momento in cui lo ha visto andare via, ma nonostante l’evoluzione della loro relazione sarà per sempre una figura che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita. È a lui che ha voluto dedicare “La geografia del buio“, un disco in grado di toccare le corde del cuore.

A una settimana dalla sua uscita Michele Bravi debutta al primo posto della classifica degli album più venduti. “Non ci sono parole per la gratitudine che ho nel cuore“, scrive in un messaggio di ringraziamento su Instagram.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Bravi (@michelebravi)

La chiacchierata con Silvia Toffanin toccherà numerosi temi, come quello del suo ritorno alla musica e dell’amicizia che lo lega alla cantante Chiara Galiazzo. Proprio quest’ultima ha organizzato per lui una bellissima sorpresa.