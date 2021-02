Paolo Bonolis e l’ex moglie Diane di nuovo insieme per una festa di famiglia

Il conduttore Bonolis ormai fa coppia con Sonia Bruganelli, ma qualche anno fa si è rivisto con l’ex moglie per un evento che ha coinvolto loro figlia

Ormai tutti conoscono la coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che si sono conosciuti a Tira e Molla nel 1997 e dopo allora non si sono più lasciati, un vero colpo di fulmine che li ha uniti in modo indissolubile e che anche oggi li vede come una delle coppie più felici della televisione italiana e con tre figli bellissimi, Silvia, Davide e Adele.

Molto attiva sui social la moglie Sonia ma è anche un’imprenditrice affermata nell’ambito della moda con il brand per bambine “Adele Virgi” e nel campo televisivo, essendo lei stessa alla guida della SDL 2005, agenzia di scouting. I due si vedono spesso nella pagina Instagram di lei, meno raro invece reperire scatti di Paolo con l’ex moglie Diane Zoeller, psicologa americana con cui il conduttore è stato insieme dal 1983 al 1988 e dalla cui unione sono nati due figli, Stefano e Martina.

Un’occasione però è stata propizia perché i giornali di gossip li beccassero insieme abbracciati e felici, l’evento ha riguardato la figlia Martina ma scopriamo cosa ha portato i due a rivedersi dopo anni.

Paolo Bonolis, quell’abbraccio con l’ex moglie

Come detto Paolo e Diane hanno avuto due figli, Stefano e Martina. Il primo si è sposato ad ottobre 2019 a New York con Candice Hansen, mentre Martina è convolata a nozze a novembre, solo un mese dopo e sempre negli States, con il comico Tito Garza.

Quindi a novembre 2019 Paolo Bonolis è volato con Sonia per festeggiare l’amata figlia che si sposava e portarla all’altare. Da rito ha fatto anche le foto insieme all’ex moglie Diana presente alla cerimonia, un ricongiungimento che non avveniva da molto tempo e che la sposa ha deciso subito di condividere sui social.

Tra i due ex la storia era finita a causa dei rispettivi impegni e per la lontananza, visto che Bonolis all’epoca doveva spesso viaggiare tra l’Italia e appunto gli Usa. Nello scatto però sembrano molto felici, le loro vite sono andate avanti anche per il bene dei figli che sono cresciuti e hanno deciso di sposarsi.