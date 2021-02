Piersilvio Berlusconi: chi è la cognata di cui tutti parlano FOTO

Avete mai visto la cognata di Piersilvio Berlusconi nonché sorella di Silvia Toffanin? Il suo nome è Daiana, ecco chi è la donna

Tutti conoscono la bella Silvia Toffanin, conduttrice televisiva e compagna di Piersilvio Berlusconi. I due hanno una meravigliosa famiglia, tra figli e parenti. Qualcuno però sembra non volerne sapere della televisione, anzi preferisce rimanere lontano dalle telecamere e riflettori. Stiamo parlando di Daiana Toffanin, sorella di Silvia e cognata del figlio del Cavaliere. Anche lei è una bellissima donna, affascinante, ma anche molto riservata.

Diana Toffanin: chi è la cognata di Piersilvio Berlusconi?

Nata a Cartigliano, piccolo paesino in provincia di Vicenza, Daiana è poco più giovane di Silvia. Le due sorelle hanno un legame forte e vanno molto d’accordo, anche se sono una completamente diverse l’una dall’altra. Infatti quando la Toffanin ha deciso di lasciare la propria famiglia per trasferirsi a Roma per lavoro, Daiana è rimasta insieme ai genitori e non è mai voluta entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Solo in alcune occasioni sono state fotografate insieme e proprio lì il gossip ha parlato di lei. Le due sorelle sono molto simili: i loro lineamenti le rendono eleganti e belle. Daiana è una cognata e zia unica, ed è per questo che con Piersilvio Berlusconi va molto d’accordo.

Poco tempo fa Silvia e Daiana hanno dovuto affrontare un grande lutto. Hanno perso la loro adorata mamma e insieme si sono fatte forza per andare avanti senza di lei. La loro unione e il loro rapporto cresce sempre di più.