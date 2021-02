Riconoscete quest’artista straordinaria nella FOTO da bambina? E’ proprio lei

Riconoscete la bambina in foto? E’ un’artista italiana straordinaria e molto famosa. Sa fare veramente tutto. Incredibile

In questa foto sgranata che risale alla fine degli anni ’70 è difficile riconoscere un’ artista straordinaria, fiore all’occhiello del panorama dello spettacolo italiano.

Inserirla in un ruolo specifico è impossibile. Questa donna ha talenti così poliedrici da saper fare letteralmente tutto con maestria, non c’è un ramo in cui è carente. Ha una voce superba tanto da essere stata elogiata dalla diva Mina. Ha condotto diversi programmi tra cui spicca senza dubbio la 54^ edizione del Festival di Sanremo. Attivissima come attrice, si è destreggiata tra cinema, teatro e fiction televisive con estrema versatilità.

Il pubblico italiano ha iniziato a conoscerla principalmente in ruolo comici e da commedia. La ricordiamo nel lontano 2000 nel film Chiedimi se sono felice (con Aldo, Giovanni e Giacomo) e contestualmente nella serie di programmi Mai dire… della Gialappa’s Band. Tuttavia, ha dimostrato negli anni la sua bravura estrema anche in ruoli più drammatici.

Ha imitato personaggi del mondo dello spettacolo e della politica così diversi tra loro, riuscendo comunque a coglierne l’essenza e accrescendo la sua fama a dismisura: Anna Oxa, Letizia Moratti, Britney Spears, Licia Colò, Daria Bignardi, Carmen Consoli, Michelle Obama, ecc.

Piccola curiosità: ha cantato a soli 13 anni la sigla iconica del programma Cacao Meravigliao. Avete capito di chi si tratta? Cliccate su Successivo per scoprirlo.

L’artista che si cela nella foto da bambina è…