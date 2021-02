Sanremo 2021 diventa un affare di famiglia. Bomba sulla conduzione

Sanremo 2021. E’ trapelato il nome di chi condurrà il Primafestival. Amadeus promuove sul campo un volto a lui molto caro

Non è mai stata una novità che l’evento musicale più importante d’ Italia apra i battenti delle indiscrezioni e del pettegolezzo settimane prima della data ufficiale d’inizio della kermesse. Quest’anno in particolare i motori delle polemiche sono accesi e pronti a partire da un pezzo. Si, perchè Sanremo 2021 sarà l’edizione della pandemia.

Si farà o non si farà? Questo era il dubbio fino all’approvazione definitiva del protocollo che consentirà lo svolgimento della manifestazione. Prima ancora Morgan che spara a zero su Amadeus. Poi Fedez che canta in anticipo un pezzo della sua canzone in concorso. E pensate che manca ancora un mese prima che si aprano le porte dell’Ariston.

LEGGI ANCHE -> Amadeus ha deciso: ecco cosa succederà a Sanremo 2021

Notizia bomba su Sanremo 2021. Chi condurrà il PrimaFestival

LEGGI ANCHE -> Amadeus, la confessione inaspettata: Rischio l’infarto

Oggi nuova notizia shock, stavolta in merito alla conduzione. A presentare la fascia introduttiva della gara, il PrimaFestival, sarà Giovanna Civitillo, showgirl e consorte di Amadeus. Il pubblico ha imparato ad apprezzarla quasi 20 anni fa quando nel 2002 prese parte al programma l’Eredità. Galeotto fu il set, fu proprio lì che conobbe il marito, titolare della conduzione del longevo game show. La coppia ha un figlio, Josè Alberto, venuto alla luce 18 gennaio 2009.

Classe 1977, il primo amore di Giovanna Civitillo è sempre stata la danza. Il suo iconico stacchetto della “scossa” è diventato molto conosciuto dal pubblico italiano e destò anche qualche controversia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

L’anno scorso è stata inviata in occasione del Festival di Sanremo per il programma Rai La vita in diretta che, causa Covid, non potrà “traslocare” nella città ligure. La Civitillo subentra in sostituzione di Gigi e Ross ed Ema Stokholma alla conduzione del PrimaFestival; la sua presenza è fortemente voluta dagli sponsor (la Suzuki in particolare) che spingono per dare alla showgirl un ruolo di primo piano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sul palco dell’Ariston invece vedremo insieme ad Amadeus l’immancabile Rosario Fiorello. In qualità di ospiti fissi ci saranno Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Secondo le ultime indiscrezioni, la serata inaugurale accoglierà sul palco dell’Ariston la top model Naomi Campbell. Seguiranno la cantante Elodie, Serena Rossi e Matilda De Angelis.